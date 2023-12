"A cinque mesi dalle elezioni la destra è ancora senza candidato"

"La destra senza candidato?". Se lo domanda Stefano Dall’Aglio, segretario del circolo del Pd, che torna a incalzare l’amministrazione di Potenza Picena su chi intenderà candidare come papabile sindaco per le elezioni del 2024. Infatti, se il centrosinistra ha da tempo annunciato che il suo candidato sarà l’ex parlamentare Mario Morgoni, così non è sul fronte opposto. Anche se, da indiscrezioni, pare che il centrodestra sia ormai pronto a ricandidare per il mandato bis il sindaco uscente Noemi Tartabini (tesserata con Fratelli d’Italia), sebbene manchi l’ufficialità. Ma intanto i Dem assestano l’ennesimo affondo "A cinque mesi dalle elezioni – dice Dall’Aglio -, una sola è la candidatura che si sta confrontando con la cittadinanza. Il candidato Morgoni da mesi sta incontrando cittadini e quartieri per ascoltare idee e umori. Però, arrivati alla fine dell’anno, non si vedono altre candidature. Ad aprile il coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia, Celestino Faraci, aveva affermato con grande enfasi: ‘Sì a un secondo mandato per la Tartabini’. Dopo quell’annuncio – aggiunge Dall’Aglio – è calato il silenzio e non si è saputo più nulla. La realtà è che le forze politiche che sostengono la giunta sono consapevoli del fallimento di questa esperienza amministrativa. La soluzione al momento, in mancanza di un candidato, è una campagna elettorale condotta in modo propagandistico e scorretto".