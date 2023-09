"A Civitanova perché qua non c’erano posti"

di Lucia Gentili

Botta e risposta, a Tolentino, tra i gruppi consiliari di maggioranza e il presidente della Pro Loco Tct Edoardo Mattioli. Mentre parte il conto alla rovescia per "Rinascere insieme", la partita-evento tra Nazionale Cantanti e Cuori Sibillini, in scena giovedì alle 20.45 allo Stadio della Vittoria, si accende il dibattito. "Come Tolentino Popolare, Tolentino Civica e Solidale, Riformisti Tolentino abbiamo appreso le dichiarazioni del presidente Mattioli nel corso della conferenza di presentazione della Partita del cuore tenutasi in Provincia nei giorni scorsi, in merito alla necessità di organizzare la cena di beneficenza e il pernottamento degli artisti partecipanti a Civitanova a causa della mancanza di strutture ricettive e ristorative nel nostro territorio – affermano i tre gruppi di maggioranza –. Tali affermazioni hanno sollevato in noi perplessità e stupore. La finalità di questa iniziativa benefica, che il Comune di Tolentino si onora di ospitare, è sostenere i Comuni dell’entroterra colpiti dal sisma 2016. Troviamo quindi un errore e un controsenso quanto dichiarato da Mattioli, oltre che inopportuno per l’immagine della città e degli operatori economici operanti nel settore della ricettività e della ristorazione, ignorati dallo stesso. Un’occasione persa, quando al contrario sarebbe stato utile, in continuità con la partita, organizzare qui, non solo a Tolentino, ma magari a Belforte, Caldarola o altri Comuni dell’entroterra, ogni iniziativa collaterale". "Solo falsità – replica Mattioli –. Io in conferenza, e tanti ne sono testimoni, ho soltanto chiarito che a causa del terremoto e per l’occupazione dei posti letto disponibili a Tolentino, purtroppo per giovedì non siamo riusciti (con la supervisione dei delegati della Nazionale Cantanti) ad avere trenta camere nel territorio tolentinate o vicino. Avevamo disponibilità per la notte di venerdì, ma abbiamo dovuto anticipare la partita a giovedì. Abbiamo tutte le Pec di preventivo e prenotazione con i due hotel a Tolentino, che poi abbiamo dovuto annullare per la loro non disponibilità di alloggi per questa nuova data. Altra falsità per la cena del pre-partita (sempre a Civitanova): la cena di mercoledì non è organizzata né dalla Pro Loco né dalla Nazionale Cantanti ma dal Rotary, per un suo progetto di solidarietà per i bambini disabili delle Marche. Chiediamo al sindaco e a chi sostiene la sua amministrazione – conclude Mattioli – di non farci cadere impropriamente nel dibattito politico locale e di abbandonare i rancori personali verso la nostra associazione. Noi lavoriamo volontariamente per la città e i turisti".