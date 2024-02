A Civitanova si proietta il film "Castelrotto" con cast e regista

Nuova proiezione evento al cinema Cecchetti, dopo il documentario “A guardia di una fede“, il Civitanova Film Festival in collaborazione con i Teatri di Civitanova presenta l’incontro con regista e cast di “Castelrotto“. Sarà al Cecchetti domenica, alle 21,15, presenti in sala il regista Damiano Giacomelli e gli attori Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Mirco Abbruzzetti. Il film racconta di un misterioso misfatto che scuote la vita di Castelrotto, immaginario paesino appenninico fuori dalla cronaca e dalla storia. Il protagonista è Ottone, ex cronista locale e maestro elementare in pensione che approfitta dell’episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subìto. "E’ iniziato un percorso che ci porterà a festeggiare la decima edizione del Civitanova Film Festival", le parole di Peppe Barbera e Michele Fofi, direttori artistici. “Castelrotto“ verrà riproposto (senza regista e cast) il 15 e il 18 febbraio (ore 21,15).