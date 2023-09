A confronto sul futuro del territorio

Oggi, alle 16.30 in località impianti sciistici di Castel Manardo a Bolognola, ci sarà un incontro-confronto su "tutela e sviluppo" del territorio. E il sindaco Cristina Gentili rinnova l’invito al dibattito sul tema. "Questo incontro-confronto – spiega l’amministrazione – ha come obiettivo il rafforzamento dell’identificazione delle comunità con i luoghi di vita e lavoro. La reiterata e diretta esortazione a partecipare a WWF Italia e A.P.S. Iniziativa democratica è la risposta del Comune alla scoperta di questa nuova premura nei confronti di progetti riguardanti i nostri luoghi. Seppur Iniziativa democratica non parteciperà per via di "un procedimento amministrativo, che ci vede su posizioni contrapposte", è bene sottolineare che quello non è l’unico progetto in cui siamo impegnati. Lanciamo dunque un appello, invitando chiunque abbia il reale interesse a partecipare, per il futuro del territorio".