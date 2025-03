A Corridonia cerimonia con l’ambasciatore del Messico

Doppio appuntamento alla chiesa di Santa Croce, dove in questo fine settimana sarà inaugurato il nuovo tabernacolo del santuario Madonna di Guadalupe. Per l’occasione, i componenti della Confraternita Madonna di Guadalupe hanno organizzato, con il patrocinio del Comune, due momenti conviviali. Il primo si terrà domani alle 21, con un serata di meditazione in musica dal titolo "Ave verum Corpus", durante la quale si esibirà la Schola Cantorum Sancta Caecilia di Corridonia, diretta dal maestro Alessandro Buffone. L’evento finale sarà invece per domenica mattina, alle 11 sempre nella chiesa di Santa Croce, dove sarà celebrata una messa presieduta da monsignor Giordano Trapasso e animata ancora dalla Schola Cantorum, che vedrà anche la partecipazione di Alberto Medardo Barranco Chavarria, ambasciatore del Messico alla Santa Sede.