"A Corridonia poca attenzione verso gli anziani: mancano i servizi"

"Servizi per gli anziani: attenzione e sensibilità ovunque, tranne che a Corridonia", ad accendere il riflettori sul tema sono i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", dell’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. Hanno preso spunto da altri esempi del territorio maceratese, come il nuovo centro famiglia "La Sorgente" di Sarnano o l’appena presentato sportello per anziani non autosufficienti di Montefano, fino a citare il centro per l’Alzheimer, recentemente apparso sulla trasmissione Le Iene, operativo in un piccolo paese della Calabria. "A Corridonia la giunta si vanta di garantire l’ordinaria amministrazione – tuona l’opposizione – servizi basilari che altrove sono il minimo indispensabile. Mentre nei comuni vicini, anche più piccoli, si investe in centri diurni e di sollievo per anziani, caffè Alzheimer, progetti intergenerazionali con le scuole, incontri con personale sanitario o di prevenzione per le truffe agli anziani, da noi, invece, il nulla. Nessun passo avanti, nessuna volontà di seguire gli esempi virtuosi che più volte abbiamo proposto in Consiglio Comunale – sottolinea il gruppo consiliare – L’amministrazione preferisce nascondersi dietro finti traguardi, anziché agire. Non serve nascondere il problema, serve affrontarlo. Abbiamo sollecitato più volte interventi concreti. Serve un vero impegno per garantire dignità e supporto agli anziani e alle loro famiglie ed andare oltre ciò che anni di Covid e di difficoltà economiche hanno trasformato in una pandemia di solitudine". Diego Pierluigi