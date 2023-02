A Corridonia si gioca d’anticipo Il Carnevale è da tutto esaurito

Sono stati quasi 500 i partecipanti alla 62esima edizione del "Carnevale dei Bambini" organizzato dal Comune di Corridonia in collaborazione con il centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita". Per tutta la giornata di sabato le strade cittadine, a partire da viale Italia in cui era stato fissato il punto di partenza, sono state inondate da una carovana colorata composta undici gruppi, di cui quattro carri allegorici sia locali che provenienti dai paesi limitrofi. Non sono mancate le comitive, sette in totale, allestite da associazioni, scuole del territorio e famiglie, il tutto accompagnato dalle note della banda musicale "Velluti". Un grande successo come ha poi dimostrato il gremito piazzale di Porta Romana, dove si sono svolte le premiazioni insieme alla battaglia dei coriandoli, con l’animazione curata dal deejay Alessandro Barboni e lo speaker Luca Eboli di Multiradio. "È stata una sorpresa rivedere tutta quella gente, grandi e bambini che dopo due anni si sono ritrovati a festeggiare il carnevale qui a Corridonia – ha affermato l’assessore Gemma Acciarresi –. Anche la scelta della data si è confermata giusta in quanto ho potuto vedere che l’entusiasmo del primo carnevale della provincia ha portato persone anche da fuori città. Un ringraziamento va a tutti i volontari e al personale comunale per l’organizzazione dell’evento, sono felice di come sia andato questo primo carnevale dell’amministrazione Giampaoli".