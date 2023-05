A Cortona un ritorno ai tempi degli etruschi

Noi delle classi prime di Appignano e Montefano siamo andati a Cortona, meta della tanto attesa gita. Siamo partiti alle 6.30 e verso le 10.30 siamo giunti alla meta.

La mattina è iniziata con un laboratorio di araldica durante il quale, dopo aver ascoltato le spiegazioni delle esperte riguardo simboli e colori da utilizzare, abbiamo costruito uno scudo personale che rappresenta la nostra casata: a detta di tutti, si è trattato di un’attività interessante e divertente.

Verso le 14.30 ci hanno raggiunto le guide che ci avrebbero accompagnato a visitare la città: dato il vento e le temperature non proprio primaverili possiamo definirla una "visita fresca". Gli accompagnatori, simpatici e molto preparati, ci hanno aiutato a fare un salto indietro nel tempo fino all’età etrusca di cui Cortona conserva vari ricordi. Durante la passeggiata abbiamo attraversato piazza della Repubblica, piazza Signorelli con la sua scalinata ed il teatro, piazza Cerulli dove abbiamo visto un antico acquedotto; abbiamo raggiunto un belvedere ed ammirato la statua dedicata a Santa Margherita, patrona della città ed ascoltato la storia della sua vita; per ultimo abbiamo raggiunto la chiesa di San Francesco in cui sono conservati ed esposti vari oggetti appartenuti al santo: la sua tunica, il suo breviario ed un cuscino che gli fu inviato da Assisi nell’ultimo periodo della vita per alleviare le sofferenze dovute al fatto che Francesco, benché malato, dormiva sulla nuda terra.

Dopo l’immancabile merenda, ci siamo diretti verso il pullman e anche durante il viaggio di ritorno abbiamo giocato e chiacchierato anche perché sono nate nuove amicizie. Giunti ad Appignano ciascuno ha preso il suo scudo e siamo tornati a casa con i nostri "capolavori": eravamo molto stanchi, ma anche più ricchi rispetto al momento della partenza, ricchi di conoscenze e di bei momenti condivisi con compagni di sempre e nuovi amici.

Gli alunni delle classi I A e I B