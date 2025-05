A Daria Castelli un attestato dal sindaco

Un omaggio sentito all’impegno, alla creatività e alla capacità di generare bellezza condivisa: ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito all’artista Daria Castelli un attestato di riconoscimento per il significativo contributo culturale offerto alla città. Il premio nasce dalla volontà di valorizzare non solo la riuscitissima mostra collettiva "Vai dove ti porta il cuore", ideata, curata e organizzata da Daria Castelli con grande passione, ma anche la sua figura di artista e promotrice di cultura, capace di ispirare e coinvolgere la comunità attraverso il linguaggio dell’arte.

L’iniziativa, che ha registrato un’importante partecipazione di pubblico e la presenza del noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, ha rappresentato un momento di forte impatto per la città. "Daria ha saputo trasformare un’idea artistica in un’esperienza collettiva di valore e bellezza – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica durante la cerimonia –. La sua passione, la capacità organizzativa e l’amore per la città sono un esempio di come l’arte possa essere motore di crescita culturale e di orgoglio civico. Questo riconoscimento è il segno tangibile della nostra gratitudine per quanto realizzato, ma anche per il cammino artistico e umano che Daria porta avanti con coerenza e dedizione".

Molto emozionata, l’artista ha voluto esprimere la propria gratitudine con parole semplici ma profonde: "Ricevere questo riconoscimento è per me un’emozione grandissima – ha dichiarato Castelli –. Il mio desiderio è continuare a creare, condividere e far nascere bellezza".