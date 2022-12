"A dicembre il turismo è cresciuto del 14%"

di Antonio Tubaldi

È un bilancio positivo, anzi più che positivo quello delle presenze turistiche a Recanati anche in questo periodo di festività natalizie, favorite dal bel tempo. Luigi Petruzzellis, responsabile di Sistema Museo, la società che gestisce il sistema turistico e museale cittadino, sottolinea che "il mese di dicembre ha registrato un 14% in più di presenze turistiche rispetto all’anno scorso e ad essere promossa a pieni voti è la Torre del Borgo che affascina sempre più chi viene a visitare la città. In estate sono stati più di 10mila le persone a salire tutti i gradini per ammirare il panorama dall’alto della torre, ma i numeri sono positivi anche facendo un confronto con dicembre 2021: le presenze sono proprio raddoppiate, anche perché gran parte degli eventi natalizi sono concentrati in piazza e il bel tempo ha ulteriormente invogliato", spiega Petruzzellis.

Anche il museo di Villa Colloredo Mels registra il segno positivo su base annua in fatto di visitatori: "Sono tornate le scuole a visitare i capolavori del Lotto e oggi dai cinquemila visitatori del 2021 siamo passati a oltre 8.500 biglietti staccati per assistere alle opere esposte al museo – prosegue il responsabile del Sistema Museo cittadino –. Meno presenze invece per il museo Gigli e per quello della musica recentemente inaugurato: a novembre ci sono stati diversi gruppi e molte scuole oltre ad alcuni eventi di richiamo per cui sono in aumento le presenze anche se in misura meno sensibile rispetto agli altri luoghi di cultura della città".

Per Petruzzellis a suonare la carica è stata anche l’idea vincente del biglietto unico che comunque conviene economicamente, a prescindere se poi viene o meno utilizzato per tutto l’itinerario museale. "In questo periodo a costituire un’attrazione è stata la mostra su Carlo Crivelli allestita a Palazzo Buonaccorsi a Macerata, la cui visita era compresa nell’accordo fra le due città (Recanati e Macerata, ndr) per il biglietto unico". Stranieri invece in città, per queste feste natalizie, se ne sono visti? "Pochissimi, veramente da contare sulle dita di una mano. Ma in inverno è comprensibile, a differenza di questa estate dove sono stati veramente tanti. Inoltre per Natale è più difficile generalmente che si muovano mentre con Capodanno mi auguro che ci sia più movimento, come d’altra parte è avvenuto anche nel passato". Petruzzellis, però, non ha solo il problema di incrementare il turismo, ma sta combattendo da tempo una dura battaglia contro i piccioni dato che molti hanno scelto la Torre del Borgo quale loro dimora. "Per gennaio abbiamo già programmato, d’accordo con l’ufficio tecnico. L’intervento di una ditta specializzata per risolvere in maniera definitiva il problema anche perché ci sono alcuni piccioni che hanno fatto proprio il nido nella Torre. La zona della merlatura è pulita mentre sotto è infestata nonostante la rete istallata sui diversi buchi e finestre presenti. Metteremo un dissuasore e una tendina riflettente sulla porta delle scale: speriamo che questo basti".