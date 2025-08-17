A Ferragosto tutti in montagna. Natura, picnic, relax e grigliate: "Dobbiamo potenziare i servizi"

Natura, picnic, percorsi benessere, relax e grigliate. La montagna, anche quest’anno, a Ferragosto ha fatto il pieno. "Ombrelloni sempre pieni e più attività sul lago (canoa, pedalò, sup e tanto altro) – dice Emanuela Leli, che gestisce la spiaggia Verdefiastra –. L’anno scorso era piovuto nel pomeriggio, mentre venerdì è stato caratterizzato da sole e brezza di lago. Giugno è stato fantastico, luglio invece in calo anche per il maltempo, mentre agosto è altalenante, alcuni giorni si registra una flessione, altri un +20/30 per cento. C’è comunque una rivoluzione turistica in atto: i cammini vanno alla grande, sta aumentando il turismo lento. La montagna significa tranquillità in un mondo sempre più veloce. Per questo se puntiamo di più sui servizi e sull’accoglienza di qualità, anche se casalinga, con strutture a contatto con la natura, b&b, country house, agriturismi, le persone preferirebbero le nostre zone al mare. La vera sfida ora, nel post-sisma, è potenziare la ricettività". A Fiastra ci sono tanti umbri, romani con le seconde case, maceratesi. Oltre a olandesi, belgi e americani. "La ricostruzione procede bene – aggiunge Leli – quindi i proprietari di seconde case tornano sempre d’estate, anche nelle Sae per monitorare i lavori". E fa un’altra riflessione: "Le famiglie fanno più attenzione alla spesa".

Pienone pure a Pioraco, lungo il fiume. "Un successo – afferma il sindaco Matteo Cicconi –, anche se si tratta di un turismo sempre più mordi e fuggi, sia perché la capacità ricettiva sul territorio è scarsa, con carenza di posti letto, sia perché è diminuito il potere d’acquisto del ceto medio-basso (una batosta che determina anche le scelte sotto il profilo turistico). I numeri delle presenze comunque restano alti, tra mercatini, Pioraco Beach, sentiero de li Vurgacci, impianti sportivi immersi nel verde super gettonati; grande affluenza dall’Umbria e dal nord delle Marche, dal Pesarese e dall’Anconetano. Per arrivare, c’è stata un’ora di fila al semaforo essendo metà strada chiusa per i lavori Anas di messa in sicurezza delle gallerie, ma almeno da un lato questo ha permesso arrivi frazionati in paese, con una gestione della logistica più fluida". "Pieve Torina vola facendo registrare numeri da record, con presenze che ogni giorno superano le 5.000 unità lungo il Sentiero delle Acque e il percorso kneipp – afferma il sindaco Alessandro Gentilucci -. Sold out le attività commerciali che lavorano a pieno regime, segnale di quanto sia importante anche la ricostruzione immateriale del territorio per dare un orizzonte di speranza per il futuro, soprattutto alle nuove generazioni".

Il Comune ha vinto un bando regionale sul benessere. Bene anche alla piscina di San Ginesio. "Nonostante le persone del posto siano state impegnate come figuranti del Palio – conclude il gestore Sandro Casoni -, è venuta gente da fuori, dai Comuni limitrofi e dal territorio circostante. Oltre agli immancabili camperisti. Una buona stagione, a parte il maltempo di inizio mese".