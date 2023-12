A Fontespina c’è il gran falò dell’Immacolata

’Focaraccio dell’Immacolata’ in via Italo Balbo. Alle 16.30 di domani, il ‘Comitato Omega 3 Fontespina’ organizza il gran falò per festeggiare tutti insieme l’Immacolata Concezione. Ad attendere i partecipanti, anche “vin brulè con ciammellotti e cioccolata calda per tutti”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e si terrà in via Balbo, nel quartiere di Fontespina. Si tratta di una consuetudine per lo stesso rione, un appuntamento che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone e anche per quest’anno è prevista una massiccia presenza da parte dei cittadini.