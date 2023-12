A fuoco all’ora di pranzo il garage di un’abitazione

Uno spiacevole imprevisto ha mandato di traverso il pranzo a una famiglia abitante a Villa Strada, la popolosa frazione di Cingoli. Verso le 13.30, i residenti, quattro persone già impegnate in incombenze effettuate nel locale a pianterreno dello stabile, situato in via Spontini e adibito a rimessa, si sono accorti che si sprigionava un denso fumo dal locale, sovrastante all’appartamento. Subito hanno allertato i vigili del fuoco. Le squadre sono giunte prontamente da Macerata e dal distaccamento di Apiro, ma intanto il 45enne proprietario dell’edificio e i suoi congiunti si erano attivati per iniziare lo spegnimento delle fiamme che si erano propagate nell’interno del vano in cui era conservato materiale di vario genere, depositato anche in alcuni scaffali di plastica. Le operazioni per estinguere il rogo che ha danneggiato abbastanza quanto era stato riposto nel locale, e mettere in sicurezza la struttura, si sono protratte per circa un’ora. L’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito.

g. cen.