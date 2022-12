A fuoco due fienili in località Isola Il proprietario: "Ingenti i danni"

Due fienili in fiamme, nella notte tra Santo Stefano e ieri, in località Isola, a San Severino. Per un totale di circa 700 rotoli di fieno andati a fuoco (e una sessantina di paglia), ovvero ben 400 tonnellate di paglia e fieno, sei vigili del fuoco e due mezzi in azione. "È stata mia moglie ad accorgersi dell’incendio, intorno all’una di notte – racconta Franco Fiorini, proprietario di entrambi i fabbricati agricoli -. Abbiamo chiamato subito i soccorsi. Al momento non so ancora quantificare i danni, ma sono tanti, ingenti. Ricordo solamente il fuoco, è la prima volta che succede qui da me e mi auguro anche l’ultima. Non ho neanche le forze".

È grande l’amarezza. E solamente una ventina di giorni fa, sempre a Isola, a circa 200 metri di distanza, era andato a fuoco un altro fienile di grosse dimensioni; all’alba dello scorso 5 dicembre, infatti, erano intervenute tre autobotti. Questa volta il rogo ha coinvolto due fabbricati agricoli utilizzati per il ricovero di fieno e le fiamme si sono propagate per circa 400 metri quadrati. Anche in questo caso, fortunatamente, senza persone coinvolte. Il quantitativo di fieno coinvolto è pari a circa 4.000 quintali (400 tonnellate appunto).

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, insieme con la squadra dei volontari di Apiro e ai colleghi della centrale di Macerata, ha contenuto l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme al vicino deposito di attrezzature agricole. Ieri mattina, al di là dei danni ingenti, l’incendio era sotto controllo e non destava preoccupazioni per la zona circostante. Lo spegnimento, con il presidio dei pompieri, è comunque proseguito per diverse ore, insieme alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto, per il sopralluogo, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Tolentino e della stazione locale di San Severino. Le indagini sono in corso e al momento le forze dell’ordine non si sbilanciano sulla causa: nessuna ipotesi è esclusa, si sta lavorando su più fronti.

I pompieri hanno inviato sul posto anche la squadra di Polizia giudiziaria per tutti gli accertamenti. Comunque si tratta di un capannone senza impianti elettrici né fotovoltaici. Invece la volta precedente la presenza del fotovoltaico non poteva far escludere cause elettriche. Ad ogni modo, agricoltori e imprenditori della zona mantengono alta l’attenzione nei propri fienili, considerando che i due incendi si sono verificati nello stesso mese e nella stessa area, sempre Isola.

Lucia Gentili