A fuoco l’insegna e il tendone d’ingresso del night Hollywood

Allarme a Colbuccaro di Corridonia, dove ha preso fuoco l’insegna del night Hollywood. A dare l’allarme, intorno alle 20.30 di martedì, è stato un passante, che ha subito chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto alcune lettere dell’insegna, il tendone di copertura dell’ingresso e una rete. Ma per fortuna l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, spegnendo il rogo e ripristinando le condizioni di sicurezza. Le indagini sono in corso per chiarire quale sia stata l’origine del fatto. Nel 2016, il locale era stato già preso di mira: in quel caso le telecamere avevano ripreso un uomo che appiccava le fiamme. Ora le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.