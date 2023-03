A fuoco roulotte accanto allo chalet Barracuda: s’indaga sulle cause

A fuoco la roulotte parcheggiata accanto allo chalet Barracuda a Porto Potenza: il veicolo, fermo da tanti anni, è andato in fiamme ieri intorno alle 20. La roulotte è andata distrutta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che nel giro di un’ora circa sono riusciti a spegnere l’incendio. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incendio colposo. Dentro il mezzo non c’era l’elettricità, non c’erano spine attaccate alla corrente né bombole né altro, nulla in apparenza che possa avere dato origine alle fiamme. Il rogo potrebbe anche essere dovuto a una "ragazzata", nel caso in cui qualcuno si fosse ad esempio trovato a passare lì vicino, a fumare una sigaretta o avere inavvertitamente contribuito a innescare il fuoco in qualche altro modo. Nessuna pista sarebbe da escludersi al momento. La roulotte, veicolo degli anni Ottanta, non aveva valore economico né era più in funzione, ma aveva un valore simbolico e affettivo: era la stessa che è stata parcheggiata per tanto tempo davanti al Terminal, lo storico locale di Macerata, e che ora era stata spostata in spiaggia accanto allo chalet Barracuda di Marco Cecchetti, titolare anche del bar Samo e del Basquiat Bistrot a Macerata. All’interno del vecchio veicolo non c’era nulla, se non l’arredo di base. Sull’incendio indagano ora i carabinieri di Porto Potenza.

Chiara Gabrielli