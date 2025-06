A Gagliole la festa della montagna accessibile

Gagliole ha ospitato la Festa della montagna accessibile, organizzata dal Comune con il Club alpino italiano, diverse realtà come Asbi Marche, Anffas Sibillini, Prossimamente, Cooss, Apm e, per l’uso gratuito di mezzi, dell’unione Potenza Esino Musone e del Comune di Castelraimondo. "Un lavoro di squadra, portato avanti in particolare dagli assessori Catia Eliana Gentilucci e Matteo Falzetti – ha detto il sindaco Sandro Botticelli –. Tra qualche settimana inaugureremo la struttura del Dopo di noi".