A gennaio il candidato per la coalizione di civiche

A gennaio sarà reso noto il candidato sindaco di una coalizione di civiche per le amministrative a Recanati. Era nell’aria il battesimo di una terza coalizione dopo quella del centro destra e della maggioranza uscente il cui candidato è l’attuale sindaco, Antonio Bravi, proiettato al suo secondo mandato. Ad annunciare questa aggregazione alternativa, formata da sole liste civiche, è Nino Taddei, già assessore al turismo nella passata amministrazione Fiordomo, incarico dal quale si è dimesso in disaccordo con l’allora maggioranza. È lo stesso Taddei – che dall’agosto dell’anno scorso è il coordinatore cittadino di "Azione", il movimento di Carlo Calenda - che chiarisce come questa coalizione sia costituita da persone di orientamento politico diverso e trasversale, animate solo dalla volontà di portare avanti un programma condiviso. "Il nostro raggruppamento di liste civiche sarà distinto e distante dai partiti, formato da cittadini capaci, di esperienza e di buon senso. Siamo gente che, se non hanno un’esperienza politica, abbiamo un’esperienza di vita. Voglio dire che se uno ha avuto successo nella vita, l’ha avuto perché è stato bravo e può replicarlo in politica. Comunque, posso sin da ora dire che nel gruppo ci sono persone già con un passato politico". L’obiettivo, che li accomuna, è quello di realizzare delle opere a Recanati di cui si sente da tempo la mancanza.

"Abbiamo, per ora, una bella cornice all’interno della quale mettere i contenuti per completare il quadro. Ognuno darà il suo apporto, puntualizza ancora Taddei. Io, ad esempio, ho delle mie idee, che mi porto avanti da molti anni, per cercare di avviare il ripopolamento del centro storico. Ad esempio, l’housing sociale dove l’amministrazione si farà carico di mettere a disposizione, a canoni calmierati, appartamenti del centro storico ristrutturati a giovani coppie o a single che non si possono permettere di pagare affitti troppo alti. Si tratta di un aiuto pubblico che, però, permette anche di far rivivere il centro storico. Altro problema urgente su cui metter mano è la sanità: a livello nazionale sono fautore di un rilancio del servizio pubblico, ma a livello locale, se non si riesce a dare risposte adeguate alle aspettative ed esigenze dei cittadini, l’amministrazione comunale dovrebbe farsi carico di organizzare, senza disdegnare l’apporto dei privati, i servizi sanitari necessari e di cui il territorio è sprovvisto". Non si sbottona Taddei sul possibile candidato di questa coalizione, che andrà a formare il terzo polo, in attesa anche di sapere cosa farà a Recanati il Movimento 5 stelle che pure nelle passate elezioni del 2019 aveva ottenuto 890 voti, pari al 7,90%.