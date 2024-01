A Giorgi assegnata la Stella di bronzo al merito sportivo

Al dottor Giorgio Giorgi (nella foto) cingolano, 53 anni, dirigente amministrativo dell’Ast di Ancona, è stata attribuita dal Coni la ’Stella di bronzo al merito sportivo’. Giorgi ha ricevuto la comunicazione del riconoscimento dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, "per le benemerenze acquisite nerll’attività dirigenziale, per le capacità e i risultati conseguiti, per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati in tanti anno allo sport". Fiduciario del Coni per la zona E della provincia di Macerata, Giorgi si è particolarmente distinto per le molteplici esperienze acquisite operando in associazioni sportive. Tra le altre attività svolte, è stato fondatore e presidente (ora onorario) della Polisportiva Victoria di Villa Strada, vice presidente della Polisportiva Cingoli, delegato provinciale della Figh, presidente della Cingolana Calcio. E’ un appassionato coordinatore di progetti e organizzatore di convegni su "Bullismo nella pre-adolescenza", "Importanza dello sport e delle attività ludico-motorie", "Alimentazione e stili di vita sani per la pratica sportiva nella pre-adolescenza". La Stella di bronzo verrà consegnata a Giorgi durante una cerimonia predisposta dal comitato provinciale del Coni.

g. cen.