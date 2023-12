"A giorni pannelli fonoassorbenti contro i rumori"

"Nei prossimi giorni farò montare dei pannelli fonoassorbenti sul motore del pallone che copre i tre campi da gioco, per eliminare qualsiasi rumore". Sono queste le rassicurazioni di Giacomo Miccini, titolare del Porto Recanati Club Padel, in zona Eurovillage. Proprio lui risponde così alle lamentele di alcuni inquilini, che abitano nel condominio là davanti, e sostengono di essere stati svegliati sabato, all’albeggiare, dai rumori causati da un generatore collegato con la copertura dell’impianto sportivo. Tuttavia, Miccini non nasconde pure qualche recriminazione.

"Abbiamo riaperto appena quattro giorni fa – spiega l’imprenditore – e di nuovo ci sono polemiche. Il problema è nato perché abbiamo atteso a lungo l’autorizzazione per procedere all’installazione del pallone a copertura dei campi, quindi non avevamo ancora ordinato i pannelli fonoassorbenti. Ma arriveranno in settimana e saranno posizionati nei tre lati del motore, perciò la situazione è risolta. Tra l’altro, questa cosa l’avevo già spiegata ai residenti". Va ricordato che il Porto Recanati Club Padel era stato fatto chiudere a inizio settembre con un’ordinanza del sindaco Andrea Michelini per via dei troppi rumori provocati dalle palline, dopo un esposto presentato da 26 famiglie. Ma poi era stato riaperto alla fine di quel mese. "Da settembre abbiamo lavorato riducendo l’orario e posso dire che in questi mesi ho perso molti soldi – aggiunge Miccini –°. Inoltre il quarto campo è stato chiuso, proprio per questioni acustiche. Però, mi chiedo come mai solo ora con il padel qualcuno si lamenta, quando per 20 anni ci sono stati qui i campi da calcetto e nessuno diceva niente contro".

g. g.