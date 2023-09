'A greener evolution' a Civitanova: Coppari e la sua band in un concerto jazz

Proseguono i concerti, in piazza Conchiglia a Civitanova, con un weekend ricco di musica e cultura, nell’ambito del festival "Piazza Conchiglia - A greener evolution". Domani sera, un appuntamento esclusivo con la sperimentazione musicale del djset Francesco Campetella, mentre domenica a salire sul palco sarà il chitarrista jazz Stefano Coppari (foto) che, insieme al suo gruppo composto da Jacopo Ausili, Lorenzo Scipioni e Nico Tangherlenghini, presenterà l’ultimo lavoro dal titolo Scar Let. Il musicista dai natali abruzzesi ha all’attivo collaborazioni con artisti del calibro di Franco Cerri, John B. Arnold, Stefano Paolini e Massimo Manzi. La vittoria nel 2018 del Jazz Festival Johnny Raducanu, ha permesso alla formazione di raggiungere la propria maturità artistica. "Ognuno di noi - dice Stefano Coppari - ha apportato idee, arrangiamenti e stimoli su cui poi abbiamo potuto costruire un suono, in un percorso che ci ha portato a vivere questi i brani e l’idea di band in modo molto efficace e produttivo". Il festival è organizzato dall’associazione culturale Conchiglia Sound, con il sostegno della Regione e del main sponsor Bijouet e il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’azienda Teatri. Per partecipare ai concerti basta prenotare in uno dei locali presenti in piazza: Mescola, Vicolo Marte e Vintage Cafè.