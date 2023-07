A greener evolution si mette ’a nudo’ Arriva il Massimo Valentini quintet

Sarà un’altra giornata di musica quella che si prospetta stasera a partire dalle 21.30 per piazza Conchiglia a Civitanova, il salotto a cielo aperto del borgo marinaro cuore vibrante di "Piazza Conchiglia - A greener evolution", festival organizzato dall’associazione culturale Conchiglia Sound, sostenuto da Regione, patrocinato dal Comune e con la partnership tecnica dell’Azienda dei Teatri.

La rassegna, che ha l’obiettivo principale di offrire un’esperienza di alta qualità culturale ed enogastronomica, promuovendo contemporaneamente un approccio sostenibile e coinvolgente al territorio, ospiterà il quintetto del sassofonista Massimo Valentini che presenta il suo nuovo album "Nudo", edito dall’etichetta Abeat Records.

Assieme al leader al sassofono soprano e alla voce, Paolo Sorci alla chitarra elettrica e acustica, Andres Langer al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso e Gianluca Nanni alla batteria. Considerato tra i musicisti più interessanti della scena musicale contemporanea, Valentini è apprezzato da molti artisti internazionali per la sua versatilità, sonorità ed espressività con influenze stilistiche che abbracciano diversi stili musicali: world music, jazz, musica classica, musica sudamericana, progressive jazz, blues, fusion, avanguardia e musica per le immagini. Dotato di grande originalità di suono e stile, esprime una sensibilità poetica contemporanea, unendo lirismo melodico a raffinatezza e articolazione ritmica.

Il progetto che presenta a Civitanova mette a "Nudo" – da cui il titolo dell’album – i sentimenti e il proprio essere. Questo in un caleidoscopio di generi musicali e suggestioni diverse, come sono state le esperienze di Valentini di studio prima, e di successi artistici poi, al fianco di grandi nomi in ambito nazionale ed internazionale, dal nord Europa al Brasile, rivelando anche la sua propensione alla composizione di colonne sonore che hanno lo scopo di accompagnare le immagini trasmettendo sensazioni inconsce.