A "I sabati della salute" 54 elettrocardiogrammi

"Considerando i risultati incoraggianti e l’ampia partecipazione – evidenzia Filippo Saltamartini vice presidente della Regione Marche di cui è assessore alla sanità – si sta valutando l’organizzazione di una nuova giornata open di screening cardiovascolare: la prevenzione è la chiave per costruire un futuro più sano". La riflessione di Saltamartini riguarda "I sabati della salute", l’iniziativa realizzata in sinergia tra la Croce Rossa italiana- comitati di Cingoli e Osimo, l’Inrca e la Regione. A Cingoli il successo ottenuto è stato molto gratificante: un mezzo attrezzato della Croce Rossa ha permesso di effettuare 54 elettrocardiogrammi (23 e 21 rispettivamente su uomini e donne). I partecipanti sono stati per la maggior parte residenti a Cingoli (34), mentre 20 sono arrivati da altri comuni "segno dell’interesse che l’iniziativa – ha sottolineato Saltamartini – ha suscitato anche nel territorio circostante". Durante gli screening sono state riscontrate quattro anomalie elettrocardiografiche non urgenti, quindi la Cardiologia dell’Inrca ha provveduto a contattare i pazienti per i necessari approfondimenti: un Holter cardiaco per una donna, visite cardiologiche ed ecocardiogramma per due pazienti, un ecocardiogramma per un altro. "L’operatività programmata e attuata – precisa Saltamartini – si è rivelata un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione sul valore della prevenzione e sulla tutela della salute. Un sincero grazie va rivolto a tutti i volontari della Croce Rossa di Cingoli e Osimo per il loro prezioso e impegnativo lavoro. Grazie anche all’Inrca, ricordando che per le stesse prestazioni erogate con ‘I Sabati’, è disponibile durante tutto l’anno il suo ‘Punto Salute’ attivo nel Centro medico situato nell’ospedale cingolano".

Gianfilippo Centanni