"A la giustizia je vasta ’n occhiu" al teatro Farnese

"A la giustizia je vasta ‘n occhiu" è il titolo della commedia in vernacolo che, secondo spettacolo del ciclo "Dialetti marchigiani a confronto" incentrato sul Maceratese, organizzato dal Comune con l’Amat, la Compagnia teatrale di Avenale, frazione di Cingoli, rappresenterà sabato alle 21.15 sul palcoscenico del Teatro Farnese. Testo, regìa e rammentatrice Maria Teresa Valenti. La spassosa trama, ritmata sulle coinvolgenti vicende della vita quotidiana delle coppie che scoppiano, si svolge nel prestigioso studio legale d’un avvocato matrimonialista, emittente un giro di cospicue parcelle: ogni divorzio, propiziato dal tornaconto d’una sagace verifica della recessione dell’amore tra i coniugi, si traduce per lui in un sostanzioso guadagno. Insomma, il divertimento è assicurato. "A la giustizia je vasta n occhiu", nei rispettivi ruoli ha per interpreti, tutti cingolani all’anagrafe, Giovanni Sbergamo (l’avvocato), Chiara Pascucci (un’impiegata), Lucia Borsini (tirocinante), Decio Pascucci (un amico), Rosalba Orbisaglia (sua moglie), Luca Pascucci (il figlio), Federica Sardella (una signora), Meri Rossetti (moglie) Primo Jachetta (marito), Claudia Borgiani (barista). Hanno curato la scenografia Gilberto Ginestra, Daniele Borsini, Decio e Luca Pascucci.

Biglietti in prevendita nella tabaccheria-edicola Corinaldi (tel. 0733-60.35.42).

Gianfilippo Centanni