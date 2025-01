A lezione dal campione Sanavia. Sul ring anche Natan Colibazzi

Special guest alla palestra "Rebel gym" di Ripe San Ginesio. Qui l’ex campionato mondiale di pugilato Cristian Sanavia è stato ospite sabato e ha intrattenuto i presenti attraverso un piccolo corso.

Sanavia, che è stato campione del mondo "Wbc" nel 2004, ha tenuto una lezione a tecnici e allievi su prepugilistica, lavoro su fondamentali, lavoro a coppie e sparring condizionato, per concludere l’allenamento con una sessione di sparring libero. Ad apprendere le lezioni del noto pugile veneto, anche il giovanissimo civitanovese Natan Colibazzi, che circa un anno fa fu protagonista al programma Mediaset "Tu si que vales" incantando la giuria attraverso con le sue performances acrobatiche e non solo. A soli 10 anni Colibazzi, che è iscritto alla palestra "Iron Dojo" di Civitanova, è in grado di praticare brillantemente vari sport tra cui arti marziali, motocross, skateboard, quad e altro.