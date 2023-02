A lezione di leadership con Julio Velasco "Ottimismo e autorevolezza le carte vincenti"

di Andrea Scoppa

Due ore di monologo con parole semplici e senza ausilio di "effetti speciali", dando consigli su come raggiungere obiettivi, motivare, arrivare in vetta e restarci, soprattutto come diventare un leader e come gestire un gruppo. Julio Velasco martedì ha catturato l’attenzione delle persone accorse a riempire il teatro Rossini di Civitanova per l’evento "Il nuovo leader". Un appuntamento di crescita e formazione organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo con il patrocinio di QN-Il Resto del Carlino, Università di Macerata e Comune di Civitanova, con la collaborazione di Uni.Co, Camera di commercio delle Marche e Bper Banca. Dopo l’introduzione di Marco Moscatelli e del sindaco Fabrizio Ciarapica, la scena se l’è presa tutta Velasco. Il popolare 70enne argentino naturalizzato italiano, ora direttore tecnico del settore giovanile della Fipav, si è presentato con una premessa: "Io non ho mai lavorato in azienda e non faccio formazione ai manager, credo molto nella specificità e stasera racconterò le mie esperienze". E così ha fatto tra esperienze di vita, aneddoti dietro ai trionfi e qualche battuta.

La serata è stata un continuo parallelismo tra il suo il volley che lo ha reso uno dei coach più vincenti di sempre, condottiero di quell’Italia maschile "generazione di fenomeni" negli anni ’90 e appunto il mondo del lavoro, due settori sempre più vicini. Velasco ha indicato quali caratteristiche servono per essere un leader: "Anzitutto devi essere un ottimista. Un leader deve essere autorevole e saper bene di cosa parla. Cioè una cosa è avere informazioni ed un’altra è il sapere". Ha poi aggiunto dettagli sul concetto di leadership: "Significa guidare ed è fondamentale la comunicazione, anche per raggiungere un obiettivo che deve essere difficile, altrimenti la persona non si migliorerà. In un gruppo tutti devono accettare il loro ruolo e la buona volontà non è un metodo per stare insieme, vanno stabilite delle regole. Ricordate che si sta insieme per vincere, non perché si va in vacanza, quindi se ci sono dei conflitti è sempre meglio che il leader spinga a parlarne. In una squadra l’aiuto è parte del gioco, non è una questione etica". Velasco ha ricordato come la sua carriera italiana sia partita tra il 1983 ed il 1985 da Jesi e spesso si è soffermato sulle nuove generazioni. Ha invitato i presenti a cambiare idea sui giovani, ad investire su di loro: "Sono bravi, educati e la scuola italiana è valida. Nei loro confronti si possono fare critiche ma non giudizi. Figuratevi che nell’antichità c’erano tesi negative sui giovani. Loro hanno più facilità al cambiamento e a far progredire, perché hanno tutto da conquistare, mentre i grandi hanno più paure e preoccupazioni avendo il territorio da difendere".