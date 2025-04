A luglio mezzo secolo di Pro loco

Si prepara una stagione estiva molto intensa a Matelica, grazie al contributo della Pro Matelica e di altre realtà locali che contribuiranno a rendere più attrattiva la città.

La più grande novità è stata annunciata dalla presidente della Pro Matelica, Fabiola Santini, sottolineando che "a distanza di oltre vent’anni dall’ultima edizione del 2002, tornerà il Matilica Municipium Romanum, la rievocazione storica nata nel 1996 e che rivivrà una nuova edizione per alcuni giorni in occasione dei festeggiamenti del patrono Sant’Adriano, nella seconda settimana di settembre". L’annuncio ha destato grande interesse tra la popolazione, che aspettava da anni il ritorno della festività in costume romano, ambientata nel periodo tra il 115 ed il 127 d.C., sotto gli imperatori Traiano e Adriano, quando la città romana raggiunse il massimo splendore.

Tante le iniziative programmate per il periodo tra cui giochi, gare, spettacoli e l’apertura di tabernae con cibi d’epoca. Sempre a settembre, sabato 13, la fondazione Il Vallato porterà come ogni anno un concerto gratuito in piazza Mattei, questa volta con ospiti le Vibrazioni. Tra le altre attività previste per l’estate poi la presidente Santini ha dichiarato che "nella prima settimana di giugno ai giardini pubblici festeggeremo lo Spring On di apertura della stagione e il 13 luglio si celebreranno i 50 anni della Pro loco tra attrazioni, ricordi e festeggiamenti vari".

A breve sarà infine stampato l’intero calendario dei mesi estivi, tra i più intensi dell’ultimo periodo.

Matteo Parrini