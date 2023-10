A Macerata si tengono ben 3.426 interrogatori

In Italia si svolgono in media 2.300 interrogatori al giorno. Nel 2021 nelle Marche ce ne sono stati 18.393, dato che colloca la regione al sedicesimo posto, con un rapporto di un interrogatorio ogni 81 abitanti. È l’analisi fatta da Cedat 85 sui dati Istat. Come numeri assoluti, al primo posto in regione c’è Ancona con 6.483 interrogatori, prima anche per il rapporto di uno ogni 71 abitanti. La provincia si colloca al 39° e al 21° posto nelle classifiche italiane. Per le due valutazioni, dopo Ancona c’è Pesaro con 4.290 escussioni e 1 interrogatorio ogni 81 abitanti nel 2021 (31° nella classifica nazionale). Macerata e Ascoli risultano appaiate al terzo posto regionale nel rapporto interrogatoriabitanti (189 ab.), condividendo la 37ª piazza a livello italiano. Dal punto di vista dei numeri assoluti, Macerata con 3.426 interrogatori precede Ascoli che ne ha avuti 2.260.