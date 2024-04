A maggio gli interventi per evitare l’allagamento del sottopassaggio

Partiranno a maggio i lavori per mettere a posto, una volta per tutte, le pompe idrovore nel sottopasso di via Scossicci, a Porto Recanati. L’intervento è stato annunciato nei giorni scorsi dall’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti e dal consigliere di maggioranza Alessio Sampaolesi, durante un incontro con una delegazione di residenti, tra cui Marco Giantomassi, vicepresidente del comitato di quartiere Scossicci-Del Sole. Infatti, nelle scorse settimane, alcuni cittadini avevano sollevato sul Carlino la problematica del sottopasso, che spesso si allaga anche solo per delle lievi piogge. "L’intervento sarebbe dovuto cominciare a dicembre, ma poi ci sono stati dei ritardi – spiega Giantomassi -. Però l’assessore Riccetti ci ha riferito che a fine 2023 aveva impegnato una somma di circa 17mila euro e i lavori partiranno a maggio. In pratica, per ovviare al problema degli allagamenti del sottopasso, verranno rifatti l’impianto elettrico e le pompe perché c’erano dei guasti alla linea pubblica. Inoltre, sarà collegato un gruppo elettrogeno e cioè una macchina che in caso di interruzione di corrente si accende in automatico per far ripartire l’impianto. E ancora: verrà attivato un semaforo che segnalerà il rosso quando si registreranno allagamenti nel sottopasso". Ma ci saranno novità pure per l’illuminazione pubblica di via Scossicci. "Vicino al Conero Ranch verranno installati dei pali della luce con pannelli solari, per migliorare la visibilità di notte – aggiunge Giantomassi -. Ci hanno poi illustrato che il Comune ha un nuovo Bobcat e servirà per chiudere le buche sui tratti brecciati di quella strada".