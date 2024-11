A Matelica il ricordo dell’infermiera vittima di femminicidio

Un ricordo commosso e affettuoso dell’infermiera Titti (Concetta Marruocco), vittima di femminicidio il 14 ottobre 2023 a Cerreto d’Esi, è stato celebrato lunedì in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella sala convegni di Palazzo Ottoni dal Consultorio di Matelica-Camerino-San Severino. Hanno partecipato come relatori il comandante della Compagnia carabinieri di Camerino Angelo Faraca, la responsabile del Codice Rosa dell’Ast di Macerata Giorgia Scaloni, l’assistente sociale Vanessa Stefani. Presenti in sala anche il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci, il direttore sanitario Daniela Corsi e il direttore socio-sanitario Giancarlo Cordani, oltre ai sindaci di Matelica, Castelraimondo, Gagliole e Fiuminata, al consigliere regionale Renzo Marinelli, al maresciallo Christian Orrù della stazione di Matelica. Ricci ha spiegato che "l’Ast di Macerata dal 2017, tramite le sue strutture sanitarie e territoriali, ha istituito percorsi di cura e presa in carico della persona vittima di violenza e fondamentale è il percorso Codice Rosa, rivolto a tutte le forme di maltrattamenti". "Un femminicidio – ha affermato il capitano Faraca – è una sconfitta non solo per le forze dell’ordine, ma per tutta la collettività ed è necessaria una nuova visione culturale, un cambio di mentalità, a partire dalle scuole".

Matteo Parrini