"A Montecanepino lavori in proprietà private senza informare"

"Montecanepino far west. È normale che in questa frazione vengano svolti dei lavori all’interno di proprietà private senza che però il legittimo proprietario ne sia al corrente?". Se lo domanda senza risparmiare polemiche Simona Galiè, consigliere comunale del Pd a Potenza Picena. "Qualche giorni fa ricevo una telefonata allarmata da parte di un mio vicino – afferma Galiè –. Ci ritroviamo di fronte a un paio di operai al lavoro sulla sommità di una scarpata, su area di proprietà privata (il privato e ignaro cittadino è lo stesso che mi ha avvisata), in pieno centro storico di una tranquilla e ridente contrada immersa in un’area a vincolo paesaggistico. Cosa stavano facendo? Scavi e opere di fondazione, per un paio di pali in acciaio alti appena 12 metri. E lo scopo era una modifica di una linea elettrica richiesta da un privato. E visto che il proprietario dell’area non ne sapeva nulla ed era preoccupato dalle possibili conseguenze, ho pensato che forse sarebbe stato il caso di far intervenire la polizia locale".