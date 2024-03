A Montefano ’Lettera 22’. La storia di Olivetti diventa pièce teatrale

Sarà in scena domani alle 18, al Teatro "la Rondinella" di Montefano, lo spettacolo, ideato da Isabella Carloni, che insieme ad Andrea Fazzini cura anche la drammaturgia e la regia, "Lettera 22 – Cantiere Olivetti" incentrato sulla figura di Adriano Olivetti. Il lavoro nasce da una lunga ricerca drammaturgica e dall’incontro e frequentazione con il mondo produttivo nella convinzione che il suo confronto con i territori dell’arte possa essere non solo profondo e proficuo, ma necessario. Il numero 22 del titolo è un omaggio alla macchina da scrivere Olivetti, la mitica Lettera 22. In scena Meri Bracalente, Isabella Carloni, Antonio Lovascio, Marco Vergati, creazioni sonore: Paolo Bragaglia e Francesco Savoretti; Costumi Stefania Cempini.