A Montefano va in scena la marcialonga, divieto di transito e sosta in piazza Bracaccini Domani a Montefano, in piazza Bracaccini, istituito divieto di transito e sosta dalle 6 fino al termine della 27esima Marcialonga. Strade 361 e 81 aperte per il passaggio dei podisti. Lunedì divieto di sosta e fermata fino al termine delle operazioni di smontaggio del palco.