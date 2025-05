A Montelupone pensilina fotovoltaica: festa in bicicletta

A Montelupone arriva la prima pensilina fotovoltaica per la stazione di ricarica di biciclette elettriche. Realizzata da Enel Green Power, sarà inaugurata il 31 alle 16 a San Firmano. L’opera è parte di un più ampio progetto innovativo, ovvero la copertura fotovoltaica del canale di adduzione della esistente centrale idroelettrica a pochi chilometri da San Firmano. La stazione, grazie alla sua copertura integrata con pannelli fotovoltaici, produrrà energia da fonti rinnovabili promuovendo così una mobilità sostenibile. Tale installazione punta a incrementare la produzione senza alcun consumo di suolo. "Una soluzione innovativa, di cui esiste solo un altro esempio in Italia – spiega il sindaco Rolando Pecora –. Vogliamo che Montelupone diventi sempre più un punto di riferimento per il turismo lento e sostenibile". "L’integrazione dei due impianti fotovoltaico e idroelettrico porta benefici a entrambe le tecnologie" spiega Michele Verzillo di Enel Green Power. L’intervento, sfruttando in modo sinergico il sole e l’acqua del fiume Potenza, è quindi pensato per abbattere le emissioni e promuovere l’autosufficienza energetica locale. L’inaugurazione sarà accompagnata da una Passeggiata ecologica aperta a tutti. La pensilina di San Firmano per la ricarica delle biciclette sarà a disposizione di residenti, visitatori e cicloturisti. "L’invito è aperto a tutti: portate la vostra bici, godetevi il verde delle nostre colline e unitevi a noi per festeggiare questa piccola ma significativa rivoluzione energetica" conclude il sindaco.