A Natale bisogna leggere. Rinnovato il patto tra Comune e Badaloni

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con la biblioteca comunale di Recanati in occasione delle iniziative proposte dall’Istituto Comprensivo "N. Badaloni" di Recanati dedicate al Natale e alla lettura. Gli studenti, attraverso i racconti di cantastorie e scrittori, viaggeranno in "Sogni fantastici", tema del progetto di questo anno. Non mancherà la tradizionale maratona di letture a cura dei ragazzi della scuola secondaria San Vito e a grande richiesta tornerà il cantastorie-attore-narratore Simone Maretti. Lo scrittore Diego Mecenero coinvolgerà con la lettura del suo nuovo racconto di Natale gli alunni dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della primaria, dalla prima alla quarta classe. Si ripropone "Il Weekend dei Pupazzi in Biblioteca" che, prendendo spunto dalla tradizione giapponese, vedrà protagonisti i bambini dell’infanzia, accompagnati dai loro peluches, in un viaggio di conoscenza della biblioteca comunale con l’opportunità di ottenere la loro prima tessera di prestito librario. Un programma reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Recanati, la casa editrice Eli-La Spiga, la Bcc di Recanati e Colmurano e lo studio Bugari.