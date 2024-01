"A Notte de Natà": forti emozioni tra racconto sacro e profano

Si è concluso domenica pomeriggio il tour della sacra rappresentazione della Compagnia Valenti dal titolo "A Notte de Natà", giunta al terzo anno di vita. Dall’abbazia di Sant’Urbano di Apiro a Santa Maria in Selva nel mese di dicembre; dal Santissimo Crocifisso di Treia al convento dei Padri Passionisti di Morrovalle per concludere nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo, a San Severino. La commedia rappresenta un racconto sacro e profano delle tradizioni natalizie, fino all’evento principale della narrazione, che è la Nascita Santa. I testi sono stati attinti dalla tradizione orale, raccolta da Giovanni Ginobili; altri sono stati scritti più recentemente e sono stati curati da Alessandra D’Oria e Fabio Macedoni; la regia è di Francesco Facciolli. Ovunque c’è stata una grande partecipazione, ma il coinvolgimento maggiore si è avuto proprio a San Severino, dove il dinamismo e la carica umana di padre Luciano Genga, il nuovo parroco, ha trascinato tutti i presenti a cantare insieme "La Pasquella", il canto tradizionale di questua, a degna conclusione del periodo liturgico e civile del Natale. "Abbiamo incontrato tanta voglia e tanto desiderio di riflettere – commenta Fabio Macedoni, presidente della Compagnia Valenti – e possiamo affermare che, pur dopo il terzo anno di rappresentazione, spesso molte persone sono tornate a rivedere e rivivere la storia. Un buon segnale sicuramente, quando la bonomia ed il riso lasciano spazio anche alla riflessione, come spesso suggerisce il nostro spettacolo; tanto che molti parroci hanno anche espresso il desiderio di proporre qualcosa di analogo pure per il periodo pasquale. Una cosa è certa: ancora una volta il teatro si fa veicolo e strumento per arrivare al cuore delle persone". Le rappresentazioni sono state sostenute dalle aziende Infissi Design, Oro della Terra, BCC di Filottrano Sede di Treia; dai comuni di Treia, San Severino e di Apiro e dal Comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva.

g. g.