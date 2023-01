‘A notte di Natà’: tradizione popolare tramandata di palco in palco

Da oggi a domenica torna in scena lo spettacolo "A notte de Natà", della Compagnia Valenti di Treia, per la regia di Francesco Facciolli. Questa sera alle 21 farà tappa al santuario del SS. Crocifisso di Treia, domani alle 21.30 al teatro Apollo di Mogliano, venerdì alle 16.30 nella chiesa di Gesù Redentore di Appignano, sabato alle 21.15 nella basilica di San Venanzio a Camerino e infine domenica si torna a Treia, ma all’Oratorio Parrocchiale di Chiesanuova alle 21. Si tratta di un’opera che prende spunto e contenuto dalla tradizione sacra e profana del Natale, la tradizione popolare, in cui eccelse, per averne collezionata in larghissima mole, Giovanni Ginobili. "La scelta dell’allestimento nelle chiese come luogo di rappresentazione non è casuale – commentano gli autori Fabio Macedoni e Alessandra D’Oria – in quanto l’argomento trattato è legatissimo alla tradizione cattolica della nostra terra. Il dialetto, poi, è la lingua linfa della nostra prima conoscenza. La scelta è stata incoraggiata e avallata anche dai vescovi Nazzareno Marconi e Francesco Massara". La commedia sarà a ingresso gratuito, i Comuni di Treia e Appignano hanno sostenuto le rappresentazioni.