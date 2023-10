A novembre i lavori per l’asilo nido: "Edificio a energia quasi zero"

"Abbiamo affidato a un tecnico l’incarico di verificare le carte, ma di certo i lavori per costruire il nuovo asilo nido inizieranno a fine novembre". Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica, Lorenzo Riccetti, che dà così aggiornamenti sul progetto previsto in via Argentina, nella zona dietro all’ex Zanella, dove sorgerà un asilo nido comunale. Il tutto sarà possibile grazie agli oltre 700mila euro di fondi del Pnrr, che ha ricevuto il Comune di Porto Recanati. Inoltre si tratterà di un edificio Nzeb, cioè a energia quasi a zero, autosufficiente e con pannelli fotovoltaici. Però, prima di passare alla costruzione, si stanno definendo gli ultimi aspetti tecnici. Infatti, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha affidato all’ingegnere Nicola Gabbi di Macerata l’incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento. Questo, per una spesa totale di 18.338,18 euro. Nel frattempo è proprio l’assessore Riccetti a illustrare tale passaggio, oltre a fornire indicazioni su come sta procedendo l’iter. "Il progetto esecutivo del nuovo asilo nido in via Argentina è stato già predisposto – spiega l’assessore Riccetti –, adesso dobbiamo verificare e certificare le varie caratteristiche dell’edificio, visto che sarà Nzeb. Poi, dopo questo passaggio, passeremo alla realizzazione". Va ricordato che l’edificio è stato finanziato in modo consistente con i 720mila euro provenienti dal Pnrr, a cui si aggiunge la compartecipazione comunale di 400mila euro. In particolare, la struttura avrà una superficie di circa 300 metri quadri e ospiterà una ventina di bimbi.

Sempre l’assessore Riccetti, sottolinea poi che la ditta è stata individuata e quindi è stato fissato il giorno di inizio del cantiere. "I lavori per la costruzione dell’asilo nido comunale cominceranno il 30 novembre – riprende l’amministratore portorecanatese –. Non solo, la gara d’appalto è stata svolta e curata dall’agenzia governativa Invitalia, che ha affidato l’intervento alla ditta Belli spa di Roma. Tra le varie caratteristiche del plesso, che è a consumo energetico a zero, c’è appunto la presenza di pannelli fotovoltaici. Insomma, sarà una asilo nido di ultima generazione e soprattutto pienamente sostenibile riguardo ai costi delle utenze".