A oltre un anno dalla morte il ricordo del prof Gentili

Oggi, alle 10.30 alla sala congressi di via Benedetto Costa, l’amministrazione comunale di Sarnano ricorda il suo illustre concittadino, il professor Manfredo Gentili, scomparso nel gennaio 2022. Nato a Sarnano e affermatosi come neurochirurgo in Canada, Gentili aveva prestato servizio al Toronto General Hospital. Aveva dedicato 40 anni di lavoro a perfezionare la scienza della chirurgia della base cranica, dando contributi fondamentali alla letteratura medico-scientifica e ottenendo riconoscimenti nell’insegnamento e nella cura dei pazienti. Nel 2017 era stato insignito dal presidente della Repubblica dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine della Stella d’Italia.