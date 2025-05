A Palazzo Buonaccorsi un’estate per tutte le età

Torna l’appuntamento con "Buon’Estate", rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, promossa dal Comune con l’Amat, il contributo di Regione e ministero della cultura e in collaborazione con Lagrù. Si svolgerà dal 2 all’11 luglio. Il primo giorno inaugurazione nel cortile del Palazzo con "Io dico Dio tutto infinito. Lezione-spettacolo su Giordano Bruno" di e con Cesare Catà; la messa in scena è impreziosita da acrobazie e spettacoli col fuoco di Giacomo Pompei.

Il 5 e 6 luglio la Sala dell’Eneide accoglie la danza di Adriano Bolognino in "Come neve": danzatrici in abiti interamente ricamati all’uncinetto alternano volteggi sinuosi a movimenti concitati, dando vita a una trama da contemplare assorti, come guardando una leggera nevicata dalla propria finestra. "Krank", il progetto solista di Lorenzo Castiglioni (già fondatore dei Drunken Butterfly) arriva l’8 luglio nel cortile con un nuovo spettacolo, la sonorizzazione del capolavoro del cinema muto espressionista tedesco, "Il Gabinetto del Dott. Caligari".

Il 9 luglio invece il Tau Teatri Antichi Uniti intreccia i suoi percorsi con "Buon’Estate" per "Minotaurus. Ballata per mostro solo"; la polifonia vocale di Andrea Pierdicca, orchestrata da Andrea Fazzini, perlustra il labirinto interiore del Minotauro e il violoncello di Giuseppe Franchellucci scava nel fiume del non-detto del testo. Gran finale l’11 luglio con la cantautrice e polistrumentista Beatrice Antolini artista maceratese: una tappa di Iperborea Tour dal titolo del suo ultimo album, pubblicato sul finire dello scorso anno da La Tempesta/Orangle. Gli spettacoli iniziano alle 21, tranne "Come neve" in doppia rappresentazione alle 20.30 e alle 22.

Ma è prevista anche una rassegna nella rassegna, il 3 e 4 luglio, a cura di Lagrù, grazie al "Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta", teatro per l’infanzia con quattro appuntamenti, tutti al cortile. Il programma del 3 luglio si apre con "Il mio amico Dino" di Lagrù Ragazzi alle 17.45 e prosegue con "La gabbianella e il gatto di Tieffeu" alle 21.30. Il 4 "Magicherie" di Combriccola dei Lillipuziani alle 17.45 e "Senti che musica" di Ortoteatro alle 21.30. Info: biglietteria dei teatri 0733.230735, Amat 071.2072439 e vivaticket.