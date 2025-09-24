A Palazzo Sforza si studia il dopo Ciarapica

Tutti per Fabrizio Ciarapica alle prossime elezioni regionali, poi già si apre la partita delle amministrative a Civitanova. Alla vigilia del voto si presenta così la civica Civitanova Unica e fa pesare identità e forza elettorale. "In questa stanza c’è già un 15%" premette Ottavio Brini per avvertire i naviganti "che con questi numeri tutti dovranno fare i conti".

Pensa alla staffetta a Palazzo Sforza: se Ciarapica verrà eletto tempo qualche mese e si apriranno le urne, diversamente il centrodestra sarà una polveriera difficilmente governabile. Concetti intorno a cui hanno ragionato per Civitanova Unica Brini, l’assessore Ermanno Carassai, i consiglieri comunali Paola Campetelli e Gianluca Crocetti, Simone Garbuglia ex consigliere di Vince Civitanova e Ferdinando Nicoletti, ex assessore con Mobili. Proprio lui fa immaginare cambiamenti a breve: "Le elezioni possono far bene perché vedo una certa stanchezza in questa amministrazione".

Carassai lo corregge e rivendica "il lavoro di una giunta che procede spedita. Ma, ora tutti con Ciarapica e Acquaroli, che ha portato tanti finanziamenti nelle Marche sud e molti anche a Civitanova". La civica spinge Ciarapica "perché – insiste Brini – è un moderato, ha amministrato bene Civitanova e ci riconosciamo nel suo progetto. Il futuro sindaco per Civitanova? Non lo decideranno i partiti di centro destra".

Lo dice ai molti, e molte, che mirano alla fascia tricolore. "Le civiche – ribadisce Brini – nel 2022 sono state il secondo partito in città e siamo lavorando a un progetto per crescere e in quest’ottica dopo le Regionali nascerà anche un soggetto civico provinciale, con Ciarapica come riferimento e che ha preso quota a Corridonia e a Macerata". "Sono il candidato di Forza Italia – ha detto Ciarapica – e le forze civiche della città mi stanno dando una grossa mano. Ad Ancona sarò in grado di rappresentare tutti".