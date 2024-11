A Papadia il premio Colsalvatico

È Gianluca Papadia di Pozzuoli (Napoli) (foto), con il racconto "Contromano sull’ottovolante", il vincitore della X edizione del premio Colsalvatico "L’umorismo, un modo di guardare la realtà". Le premiazioni si sono svolte al Politeama di Tolentino. Papadia ha ricevuto il riconoscimento da Alberto Cola, vincitore della IX edizione del premio e membro della giuria tecnica. L’attore e regista Saverio Marconi, altro giurato, ha consegnato il premio al secondo autore Fabiano Pirozzi di Tortoreto (Teramo), per il racconto "Il soliloquio stellare di Messere Baldassarre"; il vicesindaco di Tolentino, Alessia Pupo, ha premiato Francesco Petrucci (Verona) per "Il bonus"; Leonardo Roselli, vicesindaco di Camporotondo di Fiastrone a Stefano Bigliardi per "Il trionfo del Quidopro". Franco Maiolati, presidente del circolo culturale Tullio Colsalvatico, ad Alberto Valli di Merate (Lecco) per il racconto "Non si fan nozze con i funghi secchi".