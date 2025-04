A Pasquetta torna la festa degli aquiloni. Il via alle nove sul lungomare

Anche quest’anno, per il giorno di Pasquetta, Porto Recanati si trasformerà in un cielo di colori, fantasia e leggerezza grazie alla quarta edizione di "Aquiloniamo", la festa degli aquiloni che fin dagli esordi ha da sempre riscosso un buon successo di partecipanti. Per questo, dalle 9 alle 20, il lungomare cittadino diventerà il palcoscenico ideale per centinaia di aquiloni che voleranno sopra il mare, portando con sé sogni, desideri e allegria.

L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso del "lunedì dell’angelo", animerà il tratto compreso tra largo Porto Giulio e il lungomare Lepanto. E così sarà offerta una giornata ricca di emozioni e attività per tutta la famiglia. Organizzato dalla ditta MyLove Eventi con il patrocinio del Comune di Porto Recanati, Aquiloniamo è l’occasione perfetta per vivere la Pasquetta all’aria aperta, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il programma della giornata prevede esibizioni spettacolari in spiaggia, con aquiloni di ogni forma e dimensione che danzeranno nel cielo, oltre a laboratori creativi per bambini dove i più piccoli potranno costruire e far volare il proprio aquilone personalizzato. A completare l’esperienza ci sarà il mercatino Mylove, con bancarelle piene di artigianato, sapori locali e curiosità tutte da scoprire.

"Aquiloniamo non è soltanto una festa: è un momento per tornare bambini, per rallentare e lasciarsi incantare dal vento – assicura l’amministrazione –. È un invito a guardare in alto e a ritrovare la bellezza nei piccoli gesti, come far volare un aquilone nel cielo blu di primavera. Per chi desidera una Pasquetta diversa dal solito, tra mare, sorrisi e creatività, Porto Recanati è il posto giusto".