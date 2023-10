A Passo c’è il tir di ’89 Discoteca’

Weekend di appuntamenti firmati "Let’s heArt", a San Ginesio. Domani il tir di "89 Discoteca" arriverà al parcheggio Marchesini di Passo San Ginesio, in prossimità del Mirage; dalle ore 20 l’area sarà attrezzata da food truck e poi a tutta musica con le hit degli anni ‘80 e ‘90 per un emozionante spettacolo tra corpo di ballo, mascotte, gadget e riproduzioni giganti di serie tv e cartoni dell’epoca. Novità assoluta, domenica, con "San Ginesio Fantasy" nella suggestiva location di San Liberato che per l’occasione si illuminerà di una luce fantastica; dalle 10 musici, mercatini a tema, street food e arene di combattimento arricchiranno la giornata, con l’immancabile avventura Keemar, in collaborazione con l’associazione "Tra le righe". Organizzazione a cura della Event e Peaktime. Ingresso gratuito. Info www.letshearth.it.