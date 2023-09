'A pesca con mamma e papà a Civitanova: 4^ edizione domani al molo est'

Quarta edizione di ‘A pesca con mamma e papà, domani (dalle 15 alle 19) al molo est del porto, nella zona dedicata alla pesca sportiva. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Madiere e dall’amministrazione comunale e ha riscosso in questi anni molto gradimento, tanto che sono fioccate le richieste per partecipare. La prenotazione è obbligatoria all’Ufficio Informazioni Turistiche al numero 0733.82229 o 0733.822213, e via mail a [email protected]. "Con questa iniziativa il diporto civitanovese conclude la stagione 2023 ribadendo la sua vocazione sportiva e sociale che, insieme alla pesca, è un tratto caratteristico del nostro porto – afferma il presidente del Madiere Gianni Santori – con il mare che è scuola di vita e con la pesca sportiva che avvicina i giovani all’ambiente marino e spesso è anche il preludio ad altre attività come vela e diporto". "E’ un’iniziativa rivolta ai giovani e alle loro famiglie – dice l’assessore allo Sport Claudio Morresi – e l’amministrazione anche quest’anno ha voluto sostenere l’evento che, oltre alla valenza educativa verso il rispetto del sistema marino, va a valorizzare la vocazione marinara e turistica di Civitanova". Saranno realizzate 14 postazioni e l’attività di pesca avrà la durata di circa 45 minuti per partecipante, ciascuno accompagnato da un genitore e assistito da un tutor che lo seguirà e lo istruirà.