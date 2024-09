"A pesca con mamma e papà" è un vero successo

Cinquantasei bimbi si sono avvicinati all’arte della pesca grazie alla quinta edizione di "A pesca con mamma e papà", evento organizzato dall’Associazione "Il Madiere" (con il presidente Pierluigi Cipolla), in collaborazione con il Comune di Civitanova. La manifestazione si è svolta come solito sulla banchina da pesca sportiva del Molo est. "È stato davvero un grandissimo successo – il commento di Cipolla – per la numerosa presenza di bambini che con le loro famiglie hanno partecipato all’evento. È stato un pomeriggio di gioco e di insegnamento per i più piccoli e di grande soddisfazione per i genitori, nel vedere i loro ragazzi impegnati in questa attività sportiva. La giornata – che si preannunciava particolarmente calda– è stata fortunatamente mitigata da un poco di vento e dalla copertura parziale del cielo da nubi". Il tempo della manifestazione – durata tre ore – è stato gestito dai 28 "Tutor volontari" che hanno saputo interessare "all’arte della pesca" i 56 bambini intervenuti. Soddisfazione da parte del vice sindaco e assessore allo sport Claudio Morresi e dai rappresentanti della Capitaneria di Porto, che hanno ringraziato l’organizzazione "Il Madiere", per quanto continuano a fare nel sociale e nello sport. "Appuntamento al prossimo anno. Un evento così importante e così di grande successo – ha concluso Cipolla – non può solo che essere ripetuto".

Ennio Ercoli