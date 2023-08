"A Pioraco le aree verdi si rifanno il look: ecco i nuovi giochi"

L’amministrazione di Pioraco, guidata dal sindaco Cicconi, ha rinnovato le aree verdi con servizi anche per i più giovani. Nel parco di Piè di Gualdo spiccano una nuova piramide in acciaio con funi da arrampicata e una teleferica in legno di pino nordico lunga 20 metri. Nel giardino di San Rocco è stata installata una piramide in legno di pino, con pavimentazione antitrauma. "Abbiamo scelto di realizzare giochi in legno: oltre che essere ecologico ed economico, vanta peculiarità quali durata e resistenza alle intemperie", spiegano dal Comune. I lavori, affidati alla ditta Green Arreda, sono stati seguiti dall’ufficio tecnico-sisma del Comune su indicazione del vicesindaco Gagliardi.