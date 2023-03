A pochi passi dall’emergenza idrica Portata minima, perdite massime

di Franco Veroli Oggi si celebra la giornata mondiale dell’acqua, sempre più rara, sempre più preziosa: non dovremmo sprecarne neanche una goccia. Eppure nel territorio dell’Aato 3 di Macerata (46 Comuni, di cui 40 in provincia di Macerata e 6 in provincia di Ancona: Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo), su 4.841 chilometri di rete, si registra una perdita percentuale del 36,6%: ogni giorno si perdono per strada 8,53 metri cubi d’acqua a chilometro: in termini di differenza tra i volumi in ingresso (41,6 milioni di metri cubi) e quelli in uscita (26,4 milioni di metri cubi) dai sistemi di acquedotto, 15,2 milioni di metri cubi l’anno non arrivano a destinazione (sono esclusi dal computo, i comuni di Bolognola, Poggio San Vicino e Sefro, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti e Visso, che gestiscono il servizio in economia, e Ussita, che ha sottoscritto solo di recente una convenzione con l’Aato 3). Le situazioni più critiche riguardano il territorio collinare, in particolare le aree caratterizzate da insediamenti sparsi e a bassa intensità abitativa dove le perdite di rete sono fisiologicamente più elevate; e il comune di Civitanova, dove sono urgenti investimenti per la manutenzione straordinaria e il rifacimento delle...