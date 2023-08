"A Porto Recanati: Amazzonia nei "Venerdì Culturali" al Circolo Vela"

Secondo appuntamento stasera con i "Venerdì Culturali" al Circolo Vela Porto Recanati. Alle 21.30, si parlerà di "C’era una volta in Amazzonia-Piaroa Indio gentile". L’incontro vedrà protagonista Carlo Porcellati Pazzaglia, medico e direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari a Perugia, che parlerà della sua esperienza di vita tra quella popolazione. Sarà un racconto che ha per oggetto e protagonista una tribù amazzonica, i Piaroa, etnia mite, aliena da qualsiasi forma di aggressività e che non ha mai combattuto guerre. Tant’è che è stata oggetto di osservazione e di studio da parte di antropologi ed etnologi per la sua particolarità. Porcellati Pazzaglia, infatti, ha partecipato a una spedizione scientifica in Amazzonia negli anni ‘70. E così riferirà i suoi ricordi, impressioni e osservazioni su ambiente e uomini con la loro peculiare cultura, avvalendosi di immagini da lui stesso scattate. I "Venerdì Culturali" proseguiranno l’11, sempre alle 21.30, con "Swing Cocktail".