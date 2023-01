A processo per bancarotta, assolto il negoziante Gasparetti

Dopo la condanna in primo grado, ieri è stato assolto il commerciante maceratese Carlo Gasparetti, finito sotto processo per la società di abbigliamento "Gas". Dopo il fallimento, dichiarato nel 2014, gli amministratori della società, Gasparetti e Alessandro Palmieri, avrebbero distratto libri e scritture contabili per non far ricostruire il patrimonio e il giro d’affari della società, in danno dei creditori. Gasparetti era anche accusato di aver preso senza motivo 1.790 euro dalle casse societarie, per pagare un abbonamento televisivo, e di aver gestito un’attività sebbene interdetto per altri precedenti condanne.

La sentenza però era stata annullata dalla corte d’appello, che aveva rinviato gli atti al primo grado. Ieri dunque, finita l’istruttoria in tribunale a Macerata, il pubblico ministero Enrico Riccioni ha chiesto di nuovo la condanna a due anni e quattro mesi per il commerciante Gasparetti.

Ma il collegio dei giudici, accogliendo la tesi dell’avvocato difensore Gabriele Cofanelli, ha assolto con formula piena l’imputato dalle accuse di bancarotta documentale e distrattiva, e ha dichiarato prescritto il reato relativo all’interdizione. L’avvocato Cofanelli ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del procedimento a carico del suo assistito.

p. p.